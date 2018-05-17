Іверон в деталях: афонська обитель крізь об'єктив архієпископа Іони

Намісник столичного Свято-Троїцького Іонинського монастиря архієпископ Іона (Черепанов), після паломництва на Афон, на своїй сторінці в Фейсбук поділився фотографіями з видами Святої Гори.

Владика відвідав афонську обитель Іверон та опублікував фото, на якому видно розпис зовнішнього притвору соборного храму.

«Храм, який розташований поруч із місцем явлення Іверської чудотворної ікони», - прокоментував владика одну з фотографій.

Архієпископ Іона також поділився фото, на яких показано інтер'єр храму.

«Денне світило. Освітлені сонцем коридор готелю та притвор соборного храму Іверон. Люблю кольорове скло!

... Ці очі навпроти... Зустрічають при вході в Іверон», - написав намісник столичного Свято-Троїцького Іонинського монастиря.

Владика Іона відвідав келію Буразери, де була написана відома в православному світі ікона.

«Келія Буразері. На рубежі 19-20 століть у ній жили російські ченці-іконописці й вона іменувалася на російський манір Білозерка. Після того, як вони померли, в занедбаній обителі поселилися греки-іконописці. Найвідоміша їх робота - ікона «Ігуменя Гори Афонської»», - зазначив архієпископ.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".