Іверон в деталях: афонська обитель крізь об'єктив архієпископа Іони

16:46, 17 травня 2018
Афон
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Намісник столичного Свято-Троїцького Іонинського монастиря архієпископ Іона (Черепанов), після паломництва на Афон, на своїй сторінці в Фейсбук поділився фотографіями з видами Святої Гори.

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Владика відвідав афонську обитель Іверон та опублікував фото, на якому видно розпис зовнішнього притвору соборного храму.

«Храм, який розташований поруч із місцем явлення Іверської чудотворної ікони», - прокоментував владика одну з фотографій.

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Архієпископ Іона також поділився фото, на яких показано інтер'єр храму.

«Денне світило. Освітлені сонцем коридор готелю та притвор соборного храму Іверон. Люблю кольорове скло!

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... Ці очі навпроти... Зустрічають при вході в Іверон», - написав намісник столичного Свято-Троїцького Іонинського монастиря.

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Владика Іона відвідав келію Буразери, де була написана відома в православному світі ікона.

«Келія Буразері. На рубежі 19-20 століть у ній жили російські ченці-іконописці й вона іменувалася на російський манір Білозерка. Після того, як вони померли, в занедбаній обителі поселилися греки-іконописці. Найвідоміша їх робота - ікона «Ігуменя Гори Афонської»», - зазначив архієпископ.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".

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