Архієпископ Філарет відвідав Афон і розповів святогорцям про церковно-державну та міжконфесійну ситуацію в Україні

В Порто Лагос у Східній Македонії архієпископ Філарет 12-13 травня відвідав подвір'я на честь святителя Миколая Чудотворця Ватопедського афонського монастиря.

На Святій Горі архієпископ Філарет перебував 14-15 травня. Вранці 14 травня владика Філарет відвідав келію на честь Різдва Пресвятої Богородиці Маруда, яка відноситься до монастиря Хіландар. Тут він поспілкувався з ігуменом Макарієм.

Після цього архієпископ Філарет прибув у Ватопед, де звершив богослужіння у соборному храмі на честь обрітення ікони Богородиці "Ктиторська". Обретіння ікони сталося у вівторок, тому щовівторка тут звершується богослужіння.

Також владика Філарет зустрівся з ігуменом Ватопедського монастиря архімандритом Єфремом (Куцу) й розповів йому про церковно-державну та міжконфесійну ситуацію в Україні.

Владика Філарет помолився за Церкву та мир в Україні перед святинями обителі Ватопед.

За матеріалами Львівської єпархії УПЦ.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".