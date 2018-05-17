Православні відзначають Вознесіння Господнє: історія свята

Православні християни 17 травня відзначають двонадесяте свято - Вознесіння на Небо Господа Іісуса Христа.

Як повідомляє «Православний спадок України на Святій Горі Афон», це перехідне свято - дата змінюється, в залежності від Пасхи, бо Вознесіння святкується на 40-й день після Воскресіння Христового. Вознесіння завжди відзначають у четвер.

Цього дня Церква згадує важливу євангельську подію. Іісус Христос зібрав усіх апостолів у Віфанії, на Єлеонській горі. Це була остання їхня зустріч, коли учні бачили Свого Вчителя у плоті. Потім Спаситель благословив їх і вознісся на Небо.

Про Вознесіння Господнє сказано в кінцевих главах двох Євангелій: «І так Господь, після розмови з ними, вознісся на небо і сів праворуч Бога» (Мк. 16:19) і «І вивів їх з міста до Віфанії і, піднявши руки Свої, благословив їх. І, коли Він благословляв їх, почав віддалятися від них і возноситися на небо»(Лк. 24: 50-51).

У духовному аспекті, це свято надії на зустріч з Господом під час Його Другого пришестя. Бо за Писанням, коли Іісус Христос возносячись на Небо зник у височині, апостоли побачили двох «мужів у білій одежі». Ангели сказали їм, що буде Друге пришестя Спасителя на землю, Він «прийде таким же чином, як ви бачили Його, коли Він сходив на небо» (Діян. 1: 11).

Вознесіння Господнє відзначають протягом 10 днів: 16 травня - передсвяття, в цей же день, згідно з церковним календарем - віддання свята Пасхи; 17 травня - саме свято, Вознесіння Господнє та протягом 8 наступних днів - післясвято, яке завершується відданням свята. До віддання Вознесіння Господнього, цього року - 25 травня, священнослужителі на богослужінні одягають біле облачення.

Афонський святий, Григорій Палама говорив, що «каждый из нас, если пожелает, является участником и Воскресения и Вознесения Господа, и наследником Божиим, сонаследником же Христа. Поэтому мы радуемся, празднуя нашего естества Воскресение и Вознесение и возведение, и начало воскресения и вознесения каждого из верующих».

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".