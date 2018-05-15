15 висловів афонських святих і старців, які допоможуть створити та зберегти сім'ю (рос.)

Международный день семей (International Day of Families) отмечается ежегодно 15 мая. Этот праздник был провозглашен в 1993 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Мы собрали изречения святых и старцев Святой Горы Афон о семейной жизни, которые важно знать мирянам, чтобы обрести и сохранить православную семью.

1. «Ты знаешь, так называемые счастливые браки действительно бывают. Чтобы брак оказался счастливым, от супругов требуется соблюдение одного условия: они должны приобрести духовное богатство, любя Христа и соблюдая Его заповеди. Тогда они по-настоящему полюбят друг друга и будут счастливы. В противном случае они будут душевно бедны и не смогут никому подарить любовь. Они будут открыты сатанинским нападениям, которые сделают их несчастными». (Старец Порфирий Кавсокаливит).

2. «Однажды ко мне в каливу пришел человек и стал жаловаться, что он очень расстроен из-за постоянных разногласий с женой. Однако я понял, что между ним и его супругой не было чего-либо действительно серьезного. У этого человека есть свои «сучки» и «шишки», у его жены – свои, поэтому они не могут приладиться друг к другу. И того, и другого надо немножко «построгать». Возьми две неструганые доски. У одной сучок в одном месте, у другой – в другом. И если ты хочешь соединить их как есть, нестругаными, то между ними останется щель. Однако если ты чуть построгаешь первую доску в одном месте, вторую – в другом, они тут же прилягут одна к другой. Только строгать надо одним и тем же рубанком». (Преподобный Паисий Святогорец).

3. «Сначала узнай причину брака и почему вошел он в нашу жизнь, не спрашивая ничего большего. Какова же его причина, и почему Бог дал нам брак? Послушай, что говорит Павел: «Во избежание блуда, каждый имей свою жену». Не сказал «для избавления от бедности или для приобретения богатства», но что же тогда? Чтобы мы избегали блуда, сдерживали похоть, жили воздержанно и были приятны Богу, довольствуясь своей супругой. В этом состоит дар брака, его плод и польза. Итак, оставляя большее, не проси меньшего: потому что богатство гораздо менее воздержания. Потому одному только нам надо жениться, чтобы избежать греха и избавиться от любого блуда. Потому должно жениться, чтобы брак помогал упражняться в воздержании. Так оно и будет, если мы возьмем себе жен благочестивых, весьма воздержанных и скромных поведением». (Старец Иосиф Ватопедский).

4. «Я не нахожу общего языка со своей женой! – жалуются мне некоторые мужья. – Мы совершенно разные по характеру! Она человек совершенно другого склада. Как же Бог допускает такие несуразицы? Неужели Он не мог устроить все таким образом, чтобы у супругов были одинаковые характеры, так, чтобы они могли жить духовно?» – «Неужели вы не понимаете, – отвечаю им я, – что в разнице характеров кроется божественная гармония? Разные характеры слагаются в гармонию. Представь, если бы и у тебя, и у твоей жены были одинаковые характеры! Да Боже упаси!». (Преподобный Паисий Святогорец).

5. «Сегодня не так, как в старину, — ни с того ни с сего разводятся супруги, разрушаются семьи. Удалившись от Таинства Исповеди, люди задыхаются в помыслах и страстях». (Старец Иосиф Исихаст).

6. «Никогда ваши дети не должны слышать, как вы ссоритесь между собой… даже что вы повышаете голос друг на друга!». (Старец Порфирий Кавсокаливит).

7. «Конечно, брак был дан и для деторождения, но гораздо более для того, чтобы угасить разжжение естества. Свидетель тому – Павел, который говорит: «Во избежание блуда, каждый имей свою жену», а не для деторождения. И снова предписывает сходиться не для того, чтобы рожать детей, но «чтобы не искушал вас сатана» (см. 1 Кор. 7:5). И далее не сказал, если не желают детей, но что же? «Но если не могут воздерживаться, пусть вступают в брак» (см. 1 Кор. 7:9). В начале, следовательно, как я и сказал, брак имел эти две причины, но позднее, когда и земля, и море, и вся вселенная наполнилась людьми, осталась только одна причина для брака – избежание распутства и разврата». (Старец Иосиф Ватопедский).

8. «Плотская любовь соединяет мирских людей внешне, только до тех пор, пока они обладают необходимыми для такой плотской любви мирскими качествами. Когда эти мирские качества теряются, плотская любовь разъединяет людей, и они скатываются в погибель. А вот когда между супругами есть настоящая драгоценная духовная любовь, то, если один из них потеряет свои мирские качества, это не только не разъединит их, но объединит еще крепче. Если есть только плотская любовь, то жена, узнав, что, к примеру, спутник ее жизни поглядел на другую женщину, плещет ему в глаза серной кислотой и лишает его зрения. А если она любит его чистой любовью, она испытывает за него еще большую боль и тонко, аккуратно старается вновь вернуть его на правильный путь». (Преподобный Паисий Святогорец).

9. «Тебе мужчина, следует обращаться с женщиной не как с рабыней, поскольку и она, подобно тебе, творение Божие. Господь взошёл на Крест как за тебя, так и за нее». (Святой Косма Этолийский).

10. «Если жена противоречит мужу, все в доме происходит не так, пусть хоть все в остальном благополучно. А когда есть мир и согласие, ничего неприятного не случается, несмотря на то, что каждый день возникают треволнения бесчисленные». (Старец Иосиф Ватопедский)

11. «Нужно довольствоваться малым и не замахиваться на многое, ибо, имея требуемое и только необходимое, не нужно много работать. Тогда у них будет больше времени посидеть дома вместе с детишками и с семьей, чем-либо заняться, помолиться и, вообще, побыть в семейном тепле и уюте». (Преподобный Паисий Святогорец).

12. «За Любовь мы должны бороться, а привязанность сама борется за то, чтобы поработить нас. Любовь всегда только отдает, а привязанность всегда только берет. Любовь всегда ищет отдать себя и никогда не ищет, чтобы брать». (Монах Симеон Афонский).

13. «Когда один из супругов любит другого, то, даже находясь вдали от него – если этого потребуют обстоятельства, – он все равно будет близко, потому что для любви Христовой не существует расстояний. Однако если, боже упаси, между супругами нет любви, то они, даже находясь рядом, могут быть, по сути, друг от друга далеко. Поэтому каждый из супругов должен стараться всю свою жизнь сохранить любовь к другому, принося себя в жертву ради него». (Преподобный Паисий Святогорец).

14. «Тот, кто действительно любит свою жену, даже если она ему и не очень послушна, все снесет. Трудно и тяжело достичь согласия супругам, если не соединены они «тиранией» любви». (Старец Иосиф Ватопедский).

15. «Чтобы в семье был мир и согласие, очень поможет вот что: муж должен любить свою жену больше, чем свою мать, и больше, чем кого бы то ни было из своих близких и родных. Любовь супруга к родителям должна литься через его жену. Конечно, и жена должна вести себя так же». (Преподобный Паисий Святогорец).

"Православный наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".