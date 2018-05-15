Записки паломників: відвідування афонського Нового Скиту (фото)
Автори англомовного блогу athosweblog.com продовжують ділитися фотографіями та враженнями про перебування на Святій Горі. Бас Кампс (Bas Kamps) розповів про відвідини Нового Скиту (Néa Skiti).
«Оливкові дерева на терасах, [...] по дорозі від Скиту Святої Анни до Нового Скиту, який був останнім пунктом призначення цього дня», - написав паломник.
Він також поділився фотографіями, які зробив у скиту.
«Церква, здається, вискочить із гори. Огляд зруйнованих будинків Нового Скиту. Це комплекс із 33 будинків, відокремлених від моря крутим хребтом. Доріжки, переважно, сходові. Вони недоступні для автомобілів. Мули доставляють товар із гавані», - написав Бас Кампс.
Паломник описав вид, що відкривається з обителі й зазначив, що в скиту ведуться реставраційні роботи.
«Захід з кладовища, і вид на півострів Ситонія. [...] Усе виглядає дуже новим; дерев'яні сходи, кладка та жовтий розчин. Ще одна деталь відновлених стін. Типова вулиця в Новому Скиту.
Стіни, вулиці та ворота роблять його кам'яним світом. Кипариси, виноград і папороть на стінах надають зелених акцентів. Два «поїзда мулів» зустрілися в гавані. Вони тримали важкі камені в пластикових коробках на своїх флангах. Матеріал для подальшої роботи з будівництва та реконструкції», - написав Бас Кампс.
За матеріалами athosweblog.com.
"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".