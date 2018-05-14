Мученик Акакій - афонський святий, який дізнався, що пережив старозавітний праведник Іосиф (рос.)

Православные христиане 14 мая отмечают день памяти афонского святого - преподобномученика Акакия.

Афанасий, будущий святой Акакий родился в Македонии в благочестивой и очень бедной семье. Афанасий был старшим сыном. В 9-летнем возрасте его отдали на обучение к сапожнику, который каждый день избивал ребенка.

В Великую пятницу после очередных побоев мальчик вышел на улицу и бесцельно пошел. Ему повстречались две женщины-мусульманки. Они накормили его и уговорили отречься от Христа. Его усыновил хазнадарь.

Следующие 9 лет он прожил в полном достатке. Когда парню исполнилось 18 лет на него, как на мужчину обратила внимание жена хазнадаря. С ним случилась такая же история, как и с библейским праведником Иосифом. Не получив желаемого, женщина оболгала его перед своим мужем, будто он хотел ее изнасиловать. Афанасия выгнали из дому.

Парень отправился в Солунь, где теперь жили его родные отец и мать. Родители, узнав, что парень раскаивается в отречении, посоветовали ему отправиться на Афон.

«Притом помни и то, так как ты произвольно отрекся Иисуса Христа, так точно с дерзновением должен и исповедать Его пред турками и за любовь сладчайшего Иисуса принять мученическую кончину, омыв свое глубокое падение своей кровью», – сказала ему мать.

Афанасий отправился на Святую Гору, где сперва поселился в Хиландаре, а потом в скиту обители Ксенофонт. Здесь его помазали святым миром, и он вновь вернулся в Хиландар.

Оттуда святой перешел в Иверский монастырь. Здесь он узнал о недавно пострадавших подобномучениках Евфимии и Игнатии. Он захотел стать мучеником и искупить свой грех отреченья кровью. Он рассказал об этом духовнику, который сказал, что к такому подвигу нужно подготовиться.

Афанасий был пострижен в монашество с именем Акакий. Старцы вскоре благословили его на подвиг, при этом дав ему в спутники старца Григория, который ранее сопровождал преподобномучеников Евфимия и Игнатия. Акакий был нанят на корабль, и отплыл в Константинополь.

В тот день, когда Акакий должен был выдать себя турецким властям, они со старцем причастились. Акакий переоделся в турецкие одежды. Святой со слезами на глазах попросил у старца благословение на подвиг.

Достигнув Порты, Акакий вошел на крыльцо судилища; здесь его остановил преддверник, который спросил его, кто он и зачем пришел.

Акакий все ему рассказал. Он также назвал Магомета обманщиком и лжепророком. Потом, в доказательство своего отречения от мусульманской веры, снял со своей головы зеленую повязку, бросил ее на землю и, насмехаясь, стал ее топтать. Святого избили и бросили в тюрьму.

На другой день, в воскресенье, мученика привели к визирю, после - к судье, который повелел в тот же день обезглавить его.

Старец Григорий пошел к священнику, у которого стал просить часть Тела Господня для узника. Во время завтрака стражи святому тайно передали причастие.

Акакия со связанными назад руками, отвели на казнь. Мусульмане плевали в него, толкали и били. Доведенный до места казни, святой встал на колени, преклонил голову и сказал палачу:«Опускай твой меч, только смело и метко». Так он умер за Христа мученик в мае 1816 года.

Старец Григорий выкупил у караульных солдат мощи Акакия.

Тело мученика перенесли с корабля в келью, в которой жил святой, и похоронили на Афоне в новом храме в честь святых преподобномучеников Евфимия и Игнатия

Память всех трех святых отмечается отдельно, в дни их смерти и вместе – 14 мая.

"Православный наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".