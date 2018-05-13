Викриття інтернет-шахрайства: де на Афоні читають Неусипний Псалтир

Ієромонах Клеопа (Петрітіс) з грецького монастиря Петра, який розташований на півдні гірського масиву Пінд, в 27 кілометрах від міста Кардица, на своїй сторінці в Фейсбук написав, де на Святій Горі можна замовити таку требу, як Неусипний Псалтир.

«Регулярно звертаються з питанням, де в Греції або на Афоні можна замовити НеусипнийПсалтир. Попит народжує пропозицію, і час від часу мені трапляються в мережі сайти, групи, готові надати таку послугу. Подібні пропозиції можна зустріти й на православних виставках.

Хочу попередити, що в грецьких монастирях взагалі немає традиції читати Неусипний Псалтир. Більш того - греки взагалі не знають, що це таке (хто сумнівається - наберіть в Гуглі «ακοίμητο ψαλτήρι» - це «НеусипнийПсалтир» грецькою. Ви побачите лише 4 посилання на один і той же текст про житіє якогось руського старця) », - написав отець Клеопа.

Священик розповів, чи є можливість замовити цю требу на Святій Горі.

«На Афоні Неусипний Псалтир читається, наскільки я знаю, лише в Руському на Афоні Свято-Пантелеймонівському монастирі і, якщо я не помиляюся, на келії св. Модеста, але на келії Модеста вони не приймають записки на поминання. Кажуть, що нібито записки приймає якась молдавська келія. Я дізнавався на молдавській келії Іоанна Богослова щодо Неусипного Псалтиря й отці сказали, що вони не читають Псалтир і ніколи не збирали на нього гроші і будь-які згадки їх в даному контексті можуть бути лише шахрайством», - зазначив ієромонах.

Він також пояснив, чому святогорці не читають Неусипний Псалтир.

«Треба розуміти, що НеусипнийПсалтир - справа ресурсовитратна, для того щоб він читався потрібно виділити спеціально кількох людей, а у переважній більшості келіотів Афона немає, не було і не буде на це сил.

Тому будь-які згадки про Неусипний Псалтир в Греції й на Афоні на 99% це звичайне інтернет-шахрайство. 1% я залишаю на те, що десь в Греції або на Афоні і правда хтось читає Неусипний Псалтир і це мені не відомо. Люди, будьте пильними», - підсумував ієромонах Клеопа.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".