День матері: 13 висловлювань афонських святих і старців про материнство і правильне виховання дітей (рос.)

Во второе воскресенье мая, в этом году - 13, отмечается День матери. Многие святые подчеркивали важную роль матери в жизни человека – его становлении, как личности, в построении духовных жизненных ориентиров. Мы составили подборку изречений афонских святых и старцев о материнстве и воспитании.

1. Когда я был в миру, я постился вместе с матерью. Действительно, ее пример всегда помогал мне в посте, бдении, слезах и плаче. Эта праведная женщина постилась три раза в неделю без растительного масла, принимая пищу только после девятого часа. А по вечерам, часами, на коленях, в темноте с зажженной лампадкой, она молилась, плакала и рыдала, живя при этом в миру, с мужем и детьми. (Старец Ефрем Филофейский).

2. Благоговение матери имеет великое значение. Если у матери есть смирение, есть страх Божий, то всё в доме идет как нужно. Я знаком с молодыми матерями, лица которых сияют, несмотря на то что ниоткуда эти женщины не получают помощи. Общаясь с детьми, я понимаю, в каком состоянии находятся их матери. (Преподобный Паисий Святогорец).

3. «В своей молитве за ребенка мать должна гореть подобно свече. Пусть она молится про себя, воздев свои руки ко Христу и таинственно обнимая ими своего ребенка». (Преподобный Порфирий Кавсокаливит).

4. «Мне жаль родителей, которые нашими сегодняшними средствами пытаются вырастить детей. Прототипом должны быть мы. Дети должны быть копией нас, калькой». (Архимандрит Григорий, игумен афонского монастыря Дохиар).

5. «Каждый раз, как ты будешь говорить: «Господи, помилуй моего ребенка», твое дитя будет принимать от Христа один добрый помысел. Чем больше ты будешь молиться, тем больше благих помыслов будет приобретать твое чадо». (Преподобный Порфирий Кавсокаливит).

6. «Большую ответственность за воспитание детей несет не отец, а мать. Если в то время, когда младенец еще находится в утробе матери, родители молятся, живут духовно, то малыш родится освященным. И если она помогут ему духовно, то он станет освященным человеком и, в свою очередь, будет помогать обществу: станет ли он служить в Церкви, войдет ли в органы власти или займет еще какое-то место. Все мы должны помогать детям, чтобы они стали правильными людьми, чтобы и следующим поколениям осталось немного закваски. Ведь сейчас все идет к тому, чтобы не осталось даже закваски». (Преподобный Паисий Святогорец).

7. «Часто мы путаем, считая, что воспитывать – это влиять. А воспитывать – это питать и душу, и плоть, и дух. Дух питает душу, душа преображает плоть. Когда мы забываем о духе, заботимся только о плоти и душе, тогда воспитание сводится к росту и развитию, особенно когда дело касается ребенка: мы считаем, что он должен вырасти здоровым и развитым. А он должен еще быть духовным». (Преподобный Силуан Афонский).

8. «В день Страшного Суда мы увидим удивительные вещи! В годы идолопоклонства матери сжигали своих детей перед статуей Молоха, чтобы таким образом принять участие в славословии «бога»! (См. Лев.18, 21 и 20, 2-4; 4 Цар.23, 10 и 13). Если бы эти женщины знали Истинного Бога, то какие жертвы они бы Ему приносили! В день Страшного Суда эти женщины будут иметь смягчающие вину обстоятельства – потому что они были увлечены злом. Однако какие смягчающие обстоятельства будут иметь нынешние матери с

безразличием, равнодушием относящиеся к собственным детям? Бог скажет им: «Вы знали Истинного Бога, вы были крещены Святым Крещением. Вы столько услышали, вы столько узнали. Сам Бог распялся, чтобы вас спасти. Но что сделали вы сами? Вам было лень отвести ваших детей в Церковь, чтобы их причастить! Идолопоклонницы думали, что Молох – это истинный бог, и приносили ему в жертву даже собственных детей. А что сделали вы?». (Преподобный Паисий Святогорец).

9. «Есть такой духовный закон: дети, которые говорят плохо о своих родителях, будут потом страдать от своих детей». (Старец Гавриил Карейский).

10. «Для того, чтобы ребенок знал, как себя нужно вести, с ним нужно ходить в храм, учить Закон Божий. Не переживайте сильно, научите их молиться, каяться и, в конце концов, доверьте их благому Богу» (Монах Никон из монастыря Ксенофонт).

11. «Воспитание – это еще и умение организовать жизнь ребенка. Надо, чтобы у него были обязанности по дому. Надо сделать так, чтобы он тоже был занят весь день: все трудятся – и ребенок должен трудиться. Беда в том, что родители уходят на весь день – и ребенок брошенный, не имеет своего дела. Он начинает скитаться, маяться, и в искушения всевозможные попадает. И, конечно же, самое охранительное средство – благочестивая жизнь родителей. Они должны все время воспитывать себя, понимать, что существует духовная связь, а значит, должны бояться через собственный грех повредить своему чаду. И если уберегут себя от греха, то и ребенка уберегут от искушений. Следовательно, надо заботиться о занятости ребенка и о сохранении собственной чистоты». (Преподобный Силуан Афонский).

12. «Даже самое серьезное падение детей не должно приводить родителей в отчаяние, потому что в нашу эпоху грех вошел в моду. Родители всегда должны иметь в виду и следующее: дети нашей эпохи имеют смягчающие вину обстоятельства в отношении безчинств, которые они совершают. Четверка по поведению, поставленная в нынешнюю эпоху, имеет ценность пятерки с плюсом той эпохи, когда молодыми были мы». (Преподобный Паисий Святогорец).

13. «Святые чувства матери и ее святая жизнь освящают младенца с самого момента его зачатия». (Преподобный Порфирий Кавсокаливит).

"Православное наследие Украине на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".