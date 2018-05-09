Афонський монастир Ватопед в об'єктиві намісника столичного Іонинського монастиря

Намісник столичного Свято-Троїцького Іонинського монастиря архієпископ Іона (Черепанов) на своїй сторінці в Фейсбук поділився фотографіями з видами Святої Гори.

«Трохи околиць вечірнього Ватопеда. Ворота тут закривають о 21 годині, таємної хвіртки не знаю, тому пробіжка після повечір'я навколо монастиря була швидкою. Перше фото - цвинтарний храм», - прокоментував архієпископ.

Він також поділився фотографіями з видами обителі Ватопед на заході сонця.

«Ще трохи вечірнього Ватопеда. На першому фото видно могилу старця Іосифа, на задньому плані, над аркою, куполцеркви, де знаходиться чудотворна ікона «Відрада та Втіха»», - написав владика Іона.

Під час перебування на Святій Горі паломники відвідували богослужіння.

«Літургія в храмі ікони Богородиці« Відрада та Втіха». Усі богослужіння буденного добового кола в афонських монастирях відбувається в соборному храмі, а літургія - в одному з параклісів, маленьких приділів. Лише в недільні та святкові дні літургія служиться в соборі», - написав архієпископ Іона.

Далі паломники вирушили в інші монастирі. Дорогою вони побачили афонські «поїлки», з яких прочани втамовують спрагу.

«Уздовж афонських стежок зустрічаються ось такі «поїлки» з водою з гірських джерел. Для вгамування спраги подорожніх та їх транспортного засобу. Адже всього кілька десятиліть тому все перевозилися на мулах...», - підкреслив намісник столичного монастиря.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".