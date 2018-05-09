Афонський монастир Пантократор навесні: фоторепортаж

Намісник столичного Свято-Троїцького Іонинського монастиря архієпископ Іона (Черепанов) на своїй сторінці в Фейсбук поділився фотографіями з видами Святої Гори.

Владика Іона був учасником паломницької поїздки, яку організував БФ "Православний спадок України на Святій Горі Афон".

«Після Ватопеда відправився в монастир Пантократор. По дорозі попалася покинута келія - невеликий будиночок із церковкою. На останньому фото видно плити зі зруйнованого з часом межового знака з логотипом Пантократора», - написав владика Іона.

Він опублікував фото, на яких відображені ікони з обителі Пантократор.

«Ось і дістався до монастиря Пантократор. Пантократор - Господь Вседержитель, Іісус Христос. Обитель виникла за часів сильного впливу вчення Палами про нетварне світло і, природно, присвячена Преображенню.

Головною святинею Пантократора є чудотворний образ Богородиці «Герондіса», що означає Стариця», - розповів намісник столичного монастиря.

«Світло! Галерея зовнішнього притвору монастиря Пантократор. У мармуровому кріслі на передньому плані ігумен або єпископ, які очолюють святкове богослужіння, очікують, поки братія та прочани (а їх буває не одна сотня) увійдуть і розсядуться в трапезній», - написав архієпископ Іона.

Владика Іона також розповів про вид, який відкривався з вікна його келії.

«З вікна моєї келії в Пантократорі відкривається чудовий вид на вершину Афона.

Двір Пантократора. Монастир на початку 90-х відроджувала братія Ксенофонта і за акуратністю та спокою монастирі дуже схожі...», - зазначив він.

Архієпископ Іона порівняв місцевий краєвид із відомою картиною російського живописця.

«А це афонський ремейк картини Левітана «Над вічним спокоєм». Древній цвинтарний храм Пантократора», - сказав владика.

Також архієпископ Іона опублікував фотографію з подібним видом, зроблену на заході сонця.

«Давня цвинтарна церква. У ній навіть збереглися фрагменти старого мармурового іконостасу», - написав він.

Він написав пост про околиці афонського монастиря.

«Околиці Пантократора. Вгорі, в горах, видніється Іллінський скит, розташований на землях Пантократора. Він відомий за тривалим перебуванням у ньому прп. Паїсія Величковського.

Древній місток біля Пантократора. Подібні споруди - мости, акведуки, мощені каменем дороги вражають уяву та переносять у минуле...», - зазначив архієпископ Іона

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".