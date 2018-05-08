В інтернеті з'явились відео-рецепти страв Святої Гори

У мережі інтернет доступні для перегляду відео-рецепти отця Єпіфанія з Мілопотамоса (Греція, Крит). Режисер відеофільмів - Хроніс Печліванідіс (Χρόνη Πεχλιβανίδη). Тривалість відео - близько 10-15 хвилин.

Вийшла також серія кулінарних рецептів, в яких кухар готує виключно афонські страви. Видео знято на грецькій, однак більшість інгредієнтів візуально впізнавані, тому кожен може приготувати їжу за рецептами Святої Гори.

«Кулінарія - це вихід з наших повсякденних проблем, і отець Єпіфаній знає це мистецтво. Він готує прості, смачні, креативні та благословенні страви. Благословення Святої Гори Афон йде до нашої тарілки та наповнює наш келих вином...», - йдеться, зокрема, на сайті.

Відео.

Також серія відео з рецептами ченця Єпіфанія доступна на YouTube.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".