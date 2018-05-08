Настоятель монастиря Ватопед направив лист у Парламент Кіпру з закликом не легалізувати аборти (рос.)

Настоятель афонского монастыря Ватопед архимандрит Ефрем (Куцу) направил письмо в Парламент Кипра, призывая правительство не легализировать аборты в стране.

На данный момент аборты на Кипре запрещены, но стоит вопрос об изменении законодательства. В Европарламенте представителям властей Кипра говорили, что такой запрет в ЕС воспринимают, как нарушение прав женщины. Так известно, Православная Церковь категорически не поддерживает эту позицию, так как человек обретает душу с момента зачатия, а не рождения.

В связи с этим представители духовенства Кипра обратились к правительству, указав на греховность их намерений.

«Лишение права на жизнь нерожденного ребенка - это одно из самых отвратительных преступлений, которое может совершить мать», - написал архимандрит Ефрем.

Он также отметил, что решение кипрского Парламента может спровоцировать проблемы национального и демографического характера. Это может привести к упадку греко-кипрского народа.

Архимандрит Ефрем призвал Парламент Кипра пересмотреть законопроект. Несмотря на это, официально было объявлено об отказе принимать письмо от настоятеля монастыря Ватопед.

По материалам rucy.com.cy. Фото: Philelewtheros.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".