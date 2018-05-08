Трагедія на Афоні: зірвавшись зі скелі загинув паломник

На Святій Горі Афон сталася трагедія - зірвавшись з 8-метрової скелі загинув паломник з острова Крит. Чоловік йшов з монастиря Сімонапетра в обитель Григоріат.

Про це повідомляє Павло Белобрицький у тематичній групі в Фейсбук з посиланням на efsyn.gr.

«1 травня 62-х річний лікар з Іракліона (столиця острова Крит – ред.) - Георгіос Карантінос впав, спіткнувшись з 8-метрової скелі, дорогою з Сімонопетра в Григоріат. Через кілька хвилин після падіння він помер. Варто додати, що зовсім недавно у Георгіоса померла його мати... », - йдеться в повідомленні.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".