Паломники з Франківська відвідали Афон та поділилися фотографіями

Паломники з Івано-Франківська відвідали Афон та поділилися фотографіями з видами Святої Гори.

Поїздку на Афон організував Паломницький відділ Івано-Франківської єпархії УПЦ. Тривало паломництво 10 днів - з 16 по 26 квітня.

За цей час віряни відвідали монастирі Святой Гори, де вклонилися святиням.

Також паломники відвідали Болгарію, де помолилися перед мощами великомученика Іоанна Сучавського та преподобного Іоанна Рильського.

На грецькому острові Корфу франківчани приклалися до мощей святителя Спиридона Триміфунтського.

Також паломники побували в Солуні, де знаходяться мощі святого великомученика Димитрія Солунського.

За матеріалами Івано-Франківської єпархії УПЦ.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".