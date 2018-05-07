Паломники з Франківська відвідали Афон та поділилися фотографіями

17:10, 07 травня 2018
Афон
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Поїздку на Афон організував Паломницький відділ Івано-Франківської єпархії УПЦ. Тривало паломництво 10 днів - з 16 по 26 квітня.

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За цей час віряни відвідали монастирі Святой Гори, де вклонилися святиням.

Також паломники відвідали Болгарію, де помолилися перед мощами великомученика Іоанна Сучавського та преподобного Іоанна Рильського.

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На грецькому острові Корфу франківчани приклалися до мощей святителя Спиридона Триміфунтського.

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Також паломники побували в Солуні, де знаходяться мощі святого великомученика Димитрія Солунського.

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За матеріалами Івано-Франківської єпархії УПЦ.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".

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