Святі Афона, день пам'яті яких відзначають у травні
Афонські святі, день пам'яті яких відзначають у травні (за новим стилем).
2 травня - преподобного Симеона аскета нового чудотворця (панігір монастиря Філофей); преподобномученика Агафангела Есфігменського (панігір монастиря Есфігмен);
6 травня - святого великомученика Георгія (панігір монастиря Зограф, монастиря Ксенофонт, панігір монастиря Святого Павла). Святого Христофора (панігір монастиря Каракал). Друге Знайдення Іверської ікони Божої Матері;
13 травня - святого нового преподобномученика Акакія;
14 травня - преподобномучеників Євфимія, Ігнатія й Акакія Афонських;
17 травня - преподобного Никифора;
19 травня - перенесення мощей святителя Савви, першого архієпископа Сербського (входить у Собор Афонських преподобних);
20 травня - преподобного Ніла Сорського (1508 р.);
20 травня - знайдення мощей Ніла Мироточивого, Афонського (1815 р.);
22 травня - святого Христофора (панігір монастиря Каракал);
24 травня - преподобного Никодима, архієпископа Сербського;
26 травня - святого Євфимія нового; преподобного Іоанна Іверського; преподобного Георгія Іверського; преподобного Гавриїла Іверського. Пам'ять святих преподобномучеників Іверських (панігір монастиря Іверон).
"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".