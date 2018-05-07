Святі Афона, день пам'яті яких відзначають у травні

Афонські святі, день пам'яті яких відзначають у травні (за новим стилем). 2 травня - преподобного Симеона аскета нового чудотворця (панігір монастиря Філофей); преподобномученика Агафангела Есфігменського (панігір монастиря Есфігмен); 6 травня - святого великомученика Георгія (панігір монастиря Зограф, монастиря Ксенофонт, панігір монастиря Святого Павла). Святого Христофора (панігір монастиря Каракал). Друге Знайдення Іверської ікони Божої Матері; 13 травня - святого нового преподобномученика Акакія; 14 травня - преподобномучеників Євфимія, Ігнатія й Акакія Афонських; 17 травня - преподобного Никифора; 19 травня - перенесення мощей святителя Савви, першого архієпископа Сербського (входить у Собор Афонських преподобних); 20 травня - преподобного Ніла Сорського (1508 р.); 20 травня - знайдення мощей Ніла Мироточивого, Афонського (1815 р.); 22 травня - святого Христофора (панігір монастиря Каракал); 24 травня - преподобного Никодима, архієпископа Сербського; 26 травня - святого Євфимія нового; преподобного Іоанна Іверського; преподобного Георгія Іверського; преподобного Гавриїла Іверського. Пам'ять святих преподобномучеників Іверських (панігір монастиря Іверон). "Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".

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