Святі Афона, день пам'яті яких відзначають у травні

14:47, 07 травня 2018
Афон
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2 травня - преподобного Симеона аскета нового чудотворця (панігір монастиря Філофей); преподобномученика Агафангела Есфігменського (панігір монастиря Есфігмен);

6 травня - святого великомученика Георгія (панігір монастиря Зограф, монастиря Ксенофонт, панігір монастиря Святого Павла). Святого Христофора (панігір монастиря Каракал). Друге Знайдення Іверської ікони Божої Матері;

13 травня - святого нового преподобномученика Акакія;

14 травня - преподобномучеників Євфимія, Ігнатія й Акакія Афонських;

17 травня - преподобного Никифора;

19 травня - перенесення мощей святителя Савви, першого архієпископа Сербського (входить у Собор Афонських преподобних);

20 травня - преподобного Ніла Сорського (1508 р.);

20 травня - знайдення мощей Ніла Мироточивого, Афонського (1815 р.);

22 травня - святого Христофора (панігір монастиря Каракал);

24 травня - преподобного Никодима, архієпископа Сербського;

26 травня - святого Євфимія нового; преподобного Іоанна Іверського; преподобного Георгія Іверського; преподобного Гавриїла Іверського. Пам'ять святих преподобномучеників Іверських (панігір монастиря Іверон).

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".

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