Мужність віри святого Георгія Побідоносця та його шанування на Святій Горі

Православні християни 6 травня відзначили день пам'яті святого великомученика Георгія Побідоносця.

Святий великомученик Георгій жив у Каппадокії за часів правління римського імператора Діоклетіана. Він був сином багатих і благородних батьків-християн.

Коли святий був ще дитиною, його батька замучили за християнську віру. Юнак отримав гарну освіту, відрізнявся міцною статурою, красою та мужністю, і вже в 20 років став одним із найближчих до імператора людей. Діоклетіан, який вшанував Георгія за видатну хоробрість, наділив його званням воєводи, але не знав, яку віру сповідував святий. Після смерті матері Георгій роздав усе своє майно бідним.

Незабаром на нараду імператора з патриціями за винищення християн прибув святий Георгій і мужньо викрив їх у жорстокості та несправедливості, оголосивши себе християнином. Імператор наказав піддати святого жорстоким мукам. Святого били воловими жилами, колесували, кидали в негашене вапно, примушували бігти в чоботях із гострими цвяхами всередині, поїли отрутою.

Після чого імператор піддав святого останньому випробуванню, великомученику Георгію запропонували стати співправителем імператора, якщо той принесе жертву язичницьким богам. Святий прийшов з імператором в язичницький храм, але замість жертвопринесення він вигнав звідти демонів, які жили в статуях, ідоли впали та розбилися. Тоді імператор наказав відтяти Георгію мечем голову. Так великомученик Георгій відійшов до Христа в Нікомидії в квітні 303 року.

Незадовго до своєї смерті Георгій попросив свого слугу, щоб той поховав його в родових палестинських володіннях. Також вірний слуга записував подвиги святого за життя.

Мощі великомученика Георгія поклали в палестинському місті Лідді, в храмі, який отримав його ім'я, голова ж його зберігалася в Римі в храмі, який також присвячений йому. Також у цьому храмі зберігалися його спис і корогва.

Афонський монастир Зограф, побудований на честь Георгія Побідоносця, 6 травня відзначає панігір. Обитель була заснована в 919 році трьома братами: Іоанном, Мойсеєм і Аароном.

Коли брати побудували на Святій Горі церкву, довго не могли зрозуміти, якому святому її присвятити, вийшли з храму, стали молитися Господу. А коли повернулися, побачили на приготовленій дошці для ікони лик святого Георгія. Так Господь явив Свою волю, а нерукотворний образ досі зберігається в обителі.

Також у монастирі зберігаються мощі великомученика Георгія та краплі його крові.

У афонській обителі Ксенофонт на честь Георгія Побідоносця збудований соборний храм. Також у монастирі зберігається чудотворна ікона святого, яка датується XI століттям. За церковним переданням цю ікону язичники кинули у вогонь, але один благочестивий християнин вихопив її з полум'я і кинув у море, щоб погасити вогонь. Ікона по морю припливла до берегів Афону, де її знайшли насельники монастиря Ксенофонт. Також на Святій Горі в обителі Ксенофонт зберігається частина руки Георгія Побідоносця.

Георгій Побідоносець здавна вважається покровителем воїнства.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".