Паломники поділилися видами обителі Хіландар (фото, рос.)

На Святой Горе Афон побывали паломники из Украины. Поездку организовал Благотворительный фонд "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон".

Наместник столичного Свято-Троицкого Ионинского монастыря архиепископ Иона, который также является участником паломнической поездки, на своей странице в Фейсбук поделился фотографиями с видами Святой Горы.

«Началось паломничество с сербского монастыря Хиландар. На фото - вид из окна моей келлии на монастырские огороды и древний храмик мученика Трифона, покровителя огородников. На берегу моря, у Хиландарской пристани (сам монастырь расположен в горах), находится, наверное, одно из самых живописных мест Афона - скит свт. Василия Великого. На фото он виднеется чуть левее острова», - так описал владыка Иона начало поездки.

Также он разместил фото, на котором видно, на каком этапе находятся реставрационные работы в Хиландаре.

«Хиландарский храм мученика Трифона и его интерьер. До реставрации ещё далеко, монастырь с трудом оправляется от последствий страшного пожара 2004 года...», - написал архиепископ Иона.

Он рассказал об истории построения монастырской башни.

«По дороге к морю путника встречает мощная башня, построенная сербским королём Милутином. Она была приспособлена для длительной осады, на последнем этаже имелась даже церковь. С наблюдательной галереи можно было увидеть высадившегося на берег неприятеля и оповестить об этом монастырь», - отметил владыка.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".