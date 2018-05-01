У Білорусь зі Святої Гори прибуде глава великомученика Пантелеімона

У 2019 році в Білорусь з афонського Свято-Пантелеймонового монастиря прибуде глава великомученика Пантелеімона.

Святиню доставлять в Білорусь в рамках святкування в 2020 році 550-ліття явлення та 500-річчя набуття Жировичської ікони Богородиці, і 500-річчя утворення Успенського Жировичського чоловічого монастиря.

З благословення митрополита Мінського і Заславського Павла, Патріаршого Екзарха всієї Білорусі, Святу Гору відвідала делегація духовенства та мирян Білоруського Екзархату на чолі з єпископом Порфирієм, головою Синодального відділу у справах монастирів і чернецтва Білоруської Православної Церкви. Мета візиту – проведення офіційних переговорів зі священноначалієм афонського Пантелеімонового монастиря з питання принесення в Білорусь святині.

Делегацію прийняв ігумен монастиря архімандрит Євлогій (Іванов) і братія обителі.

22 квітня, в день пам'яті святих жон-мироносиць, єпископ Лідський і Сморгонський Порфирій співслужив за всенічним бдінням та літургією в Покровському храмі монастиря митрополиту Володимирському і Суздальському Євлогію та іншим архіпастирям, які прибули на Святу Гору. У богослужіннях також взяли участь священнослужителі зі складу білоруської делегації.

Представники делегації Білоруського Екзархату здійснили паломництво по монастирях Святої Гори - Дохіар і Ксенофонт.

У монастирі Ксенофонт прочан зустрів ігумен обителі архімандрит Алексій (Мандзирис), який відвідував Білорусь у 2017 році.

Також паломники відвідали обитель Ватопед, де вклонилися Поясу Пресвятої Богородиці та іншим великим святиням. Потім відвідали скит Пантелеімонового монастиря Старий Русик.

За матеріалами Church.by, sobor.by.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".