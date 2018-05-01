Грузинський Патріарх прийняв настоятеля афонської обителі Ватопед

Католикос-Патріарх всієї Грузії Ілія ІІ прийняв настоятеля афонського монастиря Ватопед архімандрита Єфрема (Куцу), й українських священнослужителів.

29 квітня вони відвідали Кафедральний собор на честь Пресвятої Трійці, де Католикос-Патріарх всієї Грузії очолив богослужіння.

«Є людина, яка руйнує, є людина, яка будує. Є людина, яка піклується і є людина, яка не дбає. Дай Бог, щоб кожен з нас, і кожна людина була будівельником, доброзичливим, і миролюбним.

Сьогодні у нас великі гості. Сказано мудрецем, що гість від Бога, і я дивлюся на цих гостей як на людей, посланих Богом. Насамперед, я хочу подякувати Господу, який послав отця Єфрема зі Святої Гори Афон. Це особистість, послана Богом, і я прошу передати мої благословення афонським отцям.

Багато гостей з України. Ми просимо Господа, щоб в Україні стало спокійно, щоб у цій країні настав мир», - сказав патріарх.

Патріарх Ілія ІІ особливо подякував архімандриту Єфрему за те, що він приймає грузинських ченців, послушників та ігуменів.

За матеріалами «Інтерпрессньюс».

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".