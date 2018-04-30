Записки паломників: скит Святої Анни, в житті та на світлинах

12:32, 30 квітня 2018
Афон
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«Коли ми дісталися до скиту Святої Анни, тут було багато паломників. Ми сіли за стіл і були приємно здивовані традиційною гостинністю: грецька кава, вода, ципуро та лукум.

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Килими були прибрані за межами гостьового будинку. На трикутній площі знаходяться кам'яні сидіння. Не так давно, в жовтні 2001 року, це місце виглядало трохи інакше», - написав Бас Кампс.

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Він також описав вид, який відкривається від обителі.

«З тераси відкривається прекрасний вид на море. У маленькій каплиці я запалив свічку та подумав про близьких, які померли в минулому році. Для мене це особливий куточок. Спустившись з вершини Гори Афон у жовтні 2011 року, ми спали тут, у Святій Анні, і я запалив свічку на тому ж місці», - зазначив чоловік.

Паломник розповів про історію монастирського храму.

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«Фрески показують дивовижне розмаїття абстрактних моделей. Церква була побудована Патріархом Діонісієм Вардалісом у 1666 році. Це робить Святу Анну найстарішими скитом на Афоні. За воротами стоїть знак, що веде вас у монастир Святого Павла», - зазначив Бас Кампс.

Блогер розповів про особливості скиту.

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«Скит є найбільшим на Афоні. Є 50 келій і близько 85 ченців. Скит належить Великій лаврі, звідки ми щойно прийшли, але це досить далеко звідси», - зазначив він.

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Блогер розмістив картини з видами Святої Гори.

«Я згадав ту ж картину, яку, ймовірно, написав на тому ж місці російський художник Белюкін. Твір мистецтва називається «Світанок на Святий Анні». [...] Цей малюнок Фердинанда Бауера (1760 - 1826 рр) з Австрії показує приблизно таку ж ситуацію в 1786-1787 роках. Вілтоді багато будинків були побудовані. Дзвіниця і церква присутні. Але якщо ви подивитеся на картину, ви побачите кілька будинків. Цей малюнок із серії «Середземноморські сцени», яка ніколи не публікувалася», - написав Бас Кампс.

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За матеріалами athosweblog.com

"Православнийспадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".

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