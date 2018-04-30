Записки паломників: скит Святої Анни, в житті та на світлинах

Автори англомовного блогу athosweblog розповіли про своє паломництво на Святу Гору, зокрема, про відвідування скиту Святої Анни.

«Коли ми дісталися до скиту Святої Анни, тут було багато паломників. Ми сіли за стіл і були приємно здивовані традиційною гостинністю: грецька кава, вода, ципуро та лукум.

Килими були прибрані за межами гостьового будинку. На трикутній площі знаходяться кам'яні сидіння. Не так давно, в жовтні 2001 року, це місце виглядало трохи інакше», - написав Бас Кампс.

Він також описав вид, який відкривається від обителі.

«З тераси відкривається прекрасний вид на море. У маленькій каплиці я запалив свічку та подумав про близьких, які померли в минулому році. Для мене це особливий куточок. Спустившись з вершини Гори Афон у жовтні 2011 року, ми спали тут, у Святій Анні, і я запалив свічку на тому ж місці», - зазначив чоловік.

Паломник розповів про історію монастирського храму.

«Фрески показують дивовижне розмаїття абстрактних моделей. Церква була побудована Патріархом Діонісієм Вардалісом у 1666 році. Це робить Святу Анну найстарішими скитом на Афоні. За воротами стоїть знак, що веде вас у монастир Святого Павла», - зазначив Бас Кампс.

Блогер розповів про особливості скиту.

«Скит є найбільшим на Афоні. Є 50 келій і близько 85 ченців. Скит належить Великій лаврі, звідки ми щойно прийшли, але це досить далеко звідси», - зазначив він.

Блогер розмістив картини з видами Святої Гори.

«Я згадав ту ж картину, яку, ймовірно, написав на тому ж місці російський художник Белюкін. Твір мистецтва називається «Світанок на Святий Анні». [...] Цей малюнок Фердинанда Бауера (1760 - 1826 рр) з Австрії показує приблизно таку ж ситуацію в 1786-1787 роках. Вілтоді багато будинків були побудовані. Дзвіниця і церква присутні. Але якщо ви подивитеся на картину, ви побачите кілька будинків. Цей малюнок із серії «Середземноморські сцени», яка ніколи не публікувалася», - написав Бас Кампс.

За матеріалами athosweblog.com

"Православнийспадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".