У Херсон прибула ікона Богородиці, яка була спеціально написана на Афоні

У Херсоні в Успенському соборі УПЦ тепер знаходитиметься копія ікони Божої Матері «Пантанасса» («Всецариця»).

Як повідомляють в соборі, образ передав у дар благодійник, який побажав, щоб його ім'я не розголошували. Ікона була написана на Святій Горі Афон спеціально для Успенського собору Херсона.

У неділю, 22 квітня, образ зайняв своє місце в храмі. Потім перед іконою було звершено перший молебень.

За матеріалами dormition.church.ua.

*** Чудотворний образ Богоматері «Всецариця», або «Пантанасса» (грец. Παντάνασσα) зберігається зліва від царських врат у соборі обителі Ватопед на Святій Горі.

Згідно з переданням, ікона - це благословення старця Іосифа Ісихаста своїм учням. На образі зображена Богородиця, Яка сидить на царському троні. Вона тримає на руках немовля Христа, а Він у руці - сувій. На задньому плані зображені два ангели, які огортають крилами Богородицю з Немовлям.

Перед цією «Всецариця» моляться про зцілення від онкологічних захворювань.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".