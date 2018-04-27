Трапезна монастиря Хіландар: їжа ченців в будні та святкові частування (фото)

11:06, 27 квітня 2018
Афон
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Як відомо, на Афон їдуть, прагнучи приділити час духовному плану життя. Тому такі побутові та приземлені питання, як сон і трапеза відходять далеко на другий план.

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Однак трапезні афонських монастирів також є цікавими. Наприклад, трапезна обителі Хіландар, розташована біля західного боку монастирської території, навпроти фасаду собору. Сама будівля прямокутної форми, з двома нішами і двома входами.

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Неймовірно красивим є інтер'єр, а саме фрески XVII століття. Їх автор - сербський монах Георгій Митрофанович. Фресками покрита вся поверхня стін трапезної. Пізніше над північною апсидою були виявлені візантійські фрески XIV століття зі сценами зі Старого Завіту.

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Зовнішня галерея трапезній була розписана знаменитим візантійським живописцем та іконописцем Палеологовського періоду Панселіном (кінець XIII - початок XIV століть). Від цього розпису до наших днів збереглася лише ікона «Собор Архангелів», решта були відреставровані в 1748 році. Тоді ж були написані лики афонських святих і царів-благодійників Хіландара.

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Трапезна в цих стінах, як і в інших монастирях Святої Гори, триває дуже недовго, близько 10-15 хвилин. Щосереди і щоп’ятниці, і щопонеділка під час постів, в монастирі одна трапеза, яка починається о 17.00 (за візантійським часом). В інші дні святогорці їдять двічі на день: після закінчення літургії і після закінчення вечірнього богослужіння.

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Паломники їдять разом з монахами, але сидять за різними столами.

Під час їжі не дозволяється розмовляти й ходити по приміщенню. У цей час читаються повчання і триває спільна молитва.

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У понеділок, середу і п'ятницю подається лише пісна їжа. Щонеділі та на свята благословляється вино. Його розливають і п'ють лише після того, як ігумен подзвонить у дзвоник, а читець прочитає молитву.

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Як відомо, ченці не їдять м'ясо, лише страви з овочів, фруктів, рибу та морепродукти. На столах також часто можна зустріти оливки, мед, горіхи та хліб.

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Чернець Парфеній (Агєєв) у книзі «Сказання про мандрівку» так описав відвідування обителі Хіландар, і, зокрема, про трапезну монастиря.

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«Воротар привів нас у трапезу, й наказав нас погодувати. Трапеза вся розписана іконним писаннями; але від давнини дуже потемніла. У ній розташовано до тридцяти столів, всі мармурові та напівкруглі, і кафедра для читання, чому ми дуже дивувалися.

Потім представили нам трапезу пісну і хліб білий пшеничний, і вина вдосталь; трапезарь сидів поруч з нами і пригощав, люб'язно з нами розмовляв, і багато нас розпитував. Ми ж ядохом, і благодаріхом Божу Матір, що так ласкаво нас прийняли та пригощають», - йдеться у виданні.

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За матеріалами з відкритих джерел.

Фото facebook.com/FriendsOfHilandarMonastery.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".

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