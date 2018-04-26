7 історій про сучасні чудеса від Поясу Пресвятої Богородиці

Шанована в усьому православному світі святиня - Пояс Пресвятої Богородиці зберігається на Афоні в обителі Ватопед.

У мережі інтернет оприлюднені чудеса, які сталися за молитвами біля цієї святині, і звершилися з 1992 по 2007 рр. Це реальні історії, взяті з монастирського архіву.

Вагітність двох безплідних жінок

«У 1993 році я святкував Благовіщення на Афоні. Я молився сам, у чому була у мене потреба, але також просив братів помолитися за двох моїх духовних сестер, які позбавлені були радості материнства. Лікарі дали невтішний висновок їм обом.

Після молитов за В. та за Г. я взяв пояски, які були освячені на Святому Поясі. Коли я повернувся на Кіпр, я запросив їх, щоб вони взяли благословення, яке я їм привіз. І В. прийшла, приклалася до ікон, але взяла поясок не того дня, а пізніше. У цей час вона завагітніла.

Г. знадобилося більше зусиль, щоб отримати привезене мною благословення, так як вона жила далеко. Вона вже вирішила усиновити дитину, що і зробила. Коли ми зустрілися, вона взяла поясок, і через кілька днів лікар підтвердив, що вона вагітна.

Вони прийшли до мене і з превеликою радістю повідомили мені про це. Ми разом прославили Пресвяту Богородицю».

Лівадія Д. Ларнака, Кіпр.

Три дива

«Ми маємо подякувати вам за велику честь, надану нам, коли ви привезли поясок від Святого Поясу до нас додому. Було б упущенням не розповісти вам про чудеса, які ми спостерігали. Ми описуємо їх, повністю усвідомлюючи, що сталося.

Суддя військового трибуналу з хворим попереком, ходив зігнувшись, побувавши в нашому будинку, одужав.

Дитина 1,5 року, яка не могла встати на ноги, - у неї були вроджені проблеми, - повернувшись до себе додому, почала ходити. Треба сказати, що її батьки приклали до пояска в останній момент, коли вже сіли в машину і збиралися їхати. Вони повідомили нам про це вже потім, бо були налякані!

Колега мого чоловіка не прийшов до нас прикластися святині, але лише помазав святою водою дивний нарив, який ріс і доставляв йому занепокоєння, і нарив одразу пройшов!». Павло і Фотинія Папуліду

Перестав боліти поперек

«Коли я був в обителі Ватопед 25.08.1995, після вечірні священик виніс для поклоніння святі мощі та Чесний Пояс Богородиці. Коли поклоніння мощам завершилося, я просив батюшку прочитати мені молитву зі Святим Поясом.

Священик накрив мене єпитрахиллю і Поясом Пресвятої Діви та почав читати молитву. Під час читання молитви я відчув, що я тримаю на спині і на попереку більшу вагу, яка поступово зникла до кінця молитви. Коли читання закінчилося, я зовсім не відчував тяжкості. З того моменту у мене перестав боліти поперек, який мене турбував із давніх-давен.

Я приношу нескінченну свою подяку Богородиці за чудо, яке сталося зі мною, і я був назавжди позбавлений від болі, що мучила мене попереку». Фемістоклеус, Афіни.

Сім'я священика, в якій 12 дітей

«Я є головою родини з 14 осіб, тобто я сам, отець Ніколаос, матінка Анфі та 12 наших чад. Набуття нами наших 12 дітей було великим і важливим дивом, створеним Святим Поясом.

Коли матінка була вагітна першою нашою дитиною, у неї були серйозні проблеми зі здоров'ям. Вона була вже на 9 місяці, а перейм усе не було. Лікарі сказали, що дитина померла і треба робити аборт, так як вона ризикує своїм життям. Але вона вірила в Господа нашого, і завдяки молебнам і молитвам на вервиці до Пресвятої дитина народилася здоровою, в чому нам допомогла наступна історія.

Одна Благочестива жінка, дізнавшись про нашу проблему, запросила мене і дала мені поясок від Святого Пояса. Вона веліла моїй дружині підперезатись ним і сказала, що все буде добре. Я з благоговінням взяв поясок і з молитвою приніс його в клініку. Моя дружина перев’язала пояском свій живіт і через деякий час благополучно народила здорову дівчинку.

І з іншими 11 дітьми нашими були проблеми під час вагітності, але завдяки Святому Поясу ми змогли благополучно народити їх. Зараз у нас шість хлопчиків і шість дівчаток.

І ще дещо. У матінки моєї було на ногах варикозне розширення вен, і лікарі радили їй не народжувати більше, так як це представляло ризик і для неї самої, і для майбутньої дитини під час пологів. Але, вірячи в силу Матері світу, вона благополучно перенесла всі роди».

З вірою і любов'ю у Христі, Пресвітер Миколай,

Випускник богословського і педагогічного факультетів, 18.10.1995, Патри

«Мене врятувала Богородиця» - допомога при вогнепальному пораненні

У своєму інтерв'ю газеті «Адесмевтос Типос» начальник варти Христос Петропулос, що проходить службу в відділенні Петралона Аттики, повідомляє, що, переслідуючи румунського злочинця, він отримав вогнепальне поранення. Обмацуючи себе, він зрозумів, що куля розплющилася про його гаманець.

Він сам говорить: «Знаєте, що мене врятувало? Богородиця. У мене був шматочок поясочка від Чесного Пояса, і відтоді я зберігаю його в особливому відділенні в гаманці і не розлучаюся з ним».

Перемогли рак

«Місяць тому я отримав конверт, в якому був скарб з Афона для нас, тих, хто що живе так далеко. Це була стрічка з тканини, освячена на Святому Поясі Богородиці. Хочу розповісти вам про перше чудо.

Наш друг прийшов до мене в магазин і сказав мені, що його батько помирає. Йому зробили операцію (рак головного мозку) 20 днів тому, і він знаходився в афазії. Всі були дуже засмучені. Я сказав йому, що нам прислали зі Священної Обителі Ватопед поясок від Поясу, і дав йому його, сказавши, щоб він перехрестив їм голову свого батька, і той одужає. Але я просив повернути його мені, щоб потім дати його й іншим людям для поклоніння.

Дійсно, він пішов у лікарню і перехрестив батькові голову. Через деякий час, хоча він був у комі 20 днів немов живий труп, він позіхнув два рази, відкрив ненадовго очі та знову знепритомнів. Тоді його син поклав конверт зі Святим Поясом йому під подушку на всю ніч, і диво сталося. Наступного

дня хворий прокинувся, заговорив і ненадовго піднявся. Пояс на ньому. Тепер йому краще, і його лікарі не можуть повірити в це. Вони чекали, що він помре. Мене дуже просив мій друг залишити йому поясок ненадовго, поки його батько не вийде з лікарні...».

З повагою і безмежною любов'ю, Феофіл, Канада.

Гормональні проблеми, і «лікарі сказали, що так швидко завагітніти неможливо»

«Я батько Меліни Тімсон-Кації, яка живе в Англії. У моєї дочки виникли серйозні проблеми з гормонами, після того як вона припинила свої тренування. Вона займалася плаванням і була спортсменкою у водних видах спорту. Хоча їй було всього 27 років, минулого року, у грудні у неї припинилися місячні. У результаті проблем з гормонами вона почала повніти.

Лікарі сказали, що в зв'язку з гормональним збоєм їй практично неможливо було завагітніти, особливо в найближчому майбутньому. Меліна почала курс терапії, який вимагав дотримання строгої дієти. У червні 2007 року я вперше відвідав Афон і Ватопед.

Прислухаючись до порад отців монастиря, я взяв із собою поясок, освячений на Чесному Поясі, а також масло від лампадок 7 чудотворних ікон Богородиці, що знаходяться в цьому монастирі. Усе це я послав дочці.

27 липня, в день її народження, а також у день св. Пантелеімона, ми чекали від неї звісток, сподіваючись, що аналізи покажуть поліпшення її стану. У той же вечір вона зателефонувала нам і з радістю повідомила, що вже кілька тижнів як вагітна. До кінця травня у неї відновилися місячні, і лікарі сказали, що так швидко завагітніти неможливо. Коли ж вона завагітніла, вони їй сказали: «Так, може ти і завагітніла, але і в тебе, і в дитини виникнуть ускладнення (діабет вагітності)». Зараз вона вже на шостому місяці, і все йде добре. Як вона сама, так і ми повністю впевнені, що це було дивом від Святого Поясу. Відтоді вона не знімає з себе пояска».

Батько Меліни, Дінос Кацііс.

За матеріалами isihazm.ru

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".