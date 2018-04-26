У містах Греції перебуває святиня з монастиря Сімонопетра - рука святої Марії Магдалини (фото)

У Свято-Троїцькому монастирі Дзангоролон, який розташований в місті Ханья, в Греції, на півночі Криту 24 квітня відбулася урочиста зустріч мощів, а саме частки лівої руки, святої рівноапостольної Марії Магдалини.

Святиня прибула з афонського монастиря Сімонопетра. Супроводжують мощі афонські монахи.

Зустрічали святиню зі Святої Гори представники духовенства, православні жителі Криту.

Увечері 25 квітня мощі перенесли в Іракліон.

За матеріалами kathimerini.gr.

*** Свята Марія народилася в місті Магдали на березі Генісаретського озера. У Євангеліє сказано, що вона вела розпусне життя, але Господь Іісус Христос вигнав з неї сім бісів, після чого Марія стала вірною Його послідовницею. Після Вознесіння Господнього, вона, як і апостоли, пішла проповідувати Євангеліє. За переказами, Марія Магдалина проповідувала Христа в Римі перед імператором Тиберієм. У літньому віці свята переселилася в Ефес, де і почила.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".