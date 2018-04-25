Паломники з Херсону розповіли про своє паломництво на Афон

Група паломників з України, на чолі з митрополитом Херсонським і Таврійським Іоаном, перебувають на Афоні.

Ієромонах Флавіан (Гоженко), клірик Свято-Михайлівського храму УПЦ міста Боярка, ділиться на своїй сторінці в Фейсбук фотографіями і враженнями про відвідини чернечого півострова.

«Афон - особливе місце на землі. Тут небо ближче і реально відчутна присутність Цариці Небесної. Афон позбавлений суєти. Тут все і вся відбувається з допомогою Божої Матері. Немає у світі чудеснішого місця, де можна не відволікаючись задуматися про вічність і зарядити духовні батарейки. Дай Бог великих і невимовних милостей кожній людині, яка живе на землі. Нехай мир наповнює Божественна Благодать, а через неї все наповнюється спокоєм і радістю», - написав священик.

Отець Флавіан також розповів, що 24 квітня паломники молилися у Свято-Пантелеімонівському монастирі. Літургію в цей день очолив митрополит Іоанн.

«Останній ранок на Святій Горі. Попереду дорога до преподобного Паїсія Святогорця, святителя Нектарія Егінського та святителя Спиридона. Ми залишаємо на Афоні частку наших сердець, уклін і любов усіх, хто заповідав нам помолитися про них в уділі Божої Матері.

Афон - це те місце куди хочеться повернутися знову і знову. Підзарядитися духовні батарейки, ми їдемо, а Свята Гора продовжує жити своїм звичайним життям: підносити молитви про весь світ», - написав священик.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".