Преподобний Акакій Новий - святий засновник Кавсокалівітського скиту на Афоні

Православні християни 25 квітня (за новим стилем) відзначають день пам'яті афонського святого - преподобного Акакія Нового.

Анастасій, майбутній преподобний Акакій народився в Голиці (Північно-Західна Греція) у простій православній родині.

У підлітковому віці Анастасій зайнявся домашнім господарством, щоб прогодувати сім'ю, так як помер його батько. Так він залишився неписьменним.

Коли Анастасій виріс, то мати запропонувала йому одружитися, але він відмовився, так як хотів прийняти чернецтво. У 23 роки святий відправився в монастир, який заснував святий Діонісій Олімпійський, де і прийняв чернецтво з ім'ям Акакій.

У першу ніч після постригу святий побачив, ніби він тримав палаючий смолоскип, який освітлює простір. Це означало його подвижницьке життя, яка послужить прикладом для всіх, хто бажав спасіння.

Святий хотів вести більш усамітнений спосіб життя і часто йшов з монастиря в гори і ліси, де проводив час у пості та молитві. Такий спосіб життя спокушав братію. Він назавжди покинув обитель і відправився на Афон.

Кілька днів він прожив у малій печері біля скиту Святої Анни, а потім відвідав усі святогірські обителі.

Не знаходячи місця, де зупинитися, він сильно непокоївся. Думки брали верх над ним і він сів на камінь, і заснув. Уві сні він побачив чорну постать, яка стоїть перед ним і злобно дивиться, і скрегоче зубами. Водночас тихий і лагідний голос, що доносився звідкись сказав: «Дивись, стережися! Цей велетень є диявол, який хоче перешкодити доброму твоєму наміру і погубити тебе». Акакій прокинувся і пішов до духівника Галактіона й усе розповів. Духівник порадив йому оселитися в місцевості Кавсокалівіт, у келії з церквою на честь Преображення Господнього. Так і вчинив святий. Святий багато молився, їжу вживав раз у два-три дні. Тут він прожив 12 років, виготовляючи дерев'яні ложки.

Потім він оселився в печері, де раніше жив преподобний Максим Кавсокаливит. Де ще більше посилив свій аскетичний подвиг. Замість хліба він сушив дикі трави, змішував їх з товченим мармуром і їв. Від цього у нього відкривалося кровохаркання. Біси продовжували лякати його, приймаючи вид страшних звірів і гадів. Одного разу святий вийшов із печери, а коли повертався - побачив цілий табір циган. Святий посміхнувся і помолився: «Господи, Іісусе Христе! Молю Тебе, віджени від мене всі ворожі напади, щоб надалі я міг в тиші і безтурботно попрацювати Тобі, Господеві моєму». Потім він перехрестився і циганський табір зник.

До преподобному прийшов і деякий час жив разом святий Роман Карпонісіот, який потім став мучеником. Одного разу, стоячи на молитві, Акакій побачив преподобномученика Романа в білому одязі, який був засмучений. Старець зрозумів, що святий мученик засмутився, що він залишив печеру, в якій вони довгий час жили. Акакій повернувся в свою печеру, де був удостоєний кілька разів бачити святого Романа. Потім преподобний Акакій біля печери побудував невелику келію, в якій перебував до самої смерті, виходячи лише заради духовних бесід з відвідувачами.

Одного разу преподобний побачив «світлоносного чоловіка», який взяв його за руку, привів на поле, на якому було багато будівель, але не було в них мешканців. Святий спитав, чому вони пустують. На що йому відповіли: «Ці дивні будівлі приготовлені для тих християн, які платять туркам податі та інші повинності, при тому терплять своє рабство з вдячністю Христу Богу, будував їм все на благо». Після видіння, преподобний покликав своїх учнів і сказав їм: «Якщо є у вас гроші, то йдіть і заплатіть туркам данину, щоб і ми стали учасниками з тими рабами Божими, які платять їм повинності».

Святому Акакію багато разів у ведіннях являвся преподобний Максим Кавсокалівіт. Також святий удостоївся дару прозорливості.

Біля святого згодом стало збиратися багато учнів - так утворився Кавсокалівійскій скит. Статут обителі був дуже суворим. Спали ченці, як учив святий, по півгодини.

До святого Акакія за порадою звертався Єрусалимський Патріарх Хрисанф.

Преподобний благословив на муки святого Пахомія Росіянина. Незабаром помер і сам старець - 25 квітня (за новим стилем) 1730 року, на 98 році життя. Про свою смерть святий знав заздалегідь.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".