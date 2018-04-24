На Афоні паломники з України в день Жон-мироносиць молись біля 10 годин поспіль (фото)

Група паломників, на чолі з митрополитом Херсонським і Таврійським Іоном, перебувають на Святій Горі.

Ієромонах Флавіан (Гоженко), клірик Свято-Михайлівського храму УПЦ міста Боярка, ділиться фотографіями і враженнями про відвідини Святої Гори на своїй сторінці в Фейсбук.

Священик розповів, що 21 квітня їхня паломницька група прибула на Афон, в Свято-Пантелеїмонів монастир.

Цього ж дня паломники «відвідали Дохіар - грецький монастир святих архангелів. З Високопреосвященнішим митрополитом Іоаном прочитали акафіст Божій Матері перед Її чудотворним образом «Скоропослушниця». Попросили милості у Цариці Небесної», - написав ієромонах.

День святих Жон-мироносиць паломники відзначили в Свято-Пантелеімонівському монастирі.

«Поки весь світ спить, на Афоні підноситься молитва про мир у всьому світі і про кожну душу християнську. Тривалість сьогоднішнього богослужіння з невеликою перервою - близько 10 годин поспіль.

Після тривалого Всенощного бдіння звершили Божественну літургію в Свято-Пантелеімонівському монастирі. Пом'янули і помолилися за літургією про всіх, хто заповідав молитися про них. Покров Цариці Небесної нехай перебуває з кожним з вас, дорогі друзі!

Особливі вітання в цей день шлю жонам-мироносицям 21 століття, всім трудівницям нашого Свято-Михайлівського храму в місті Боярка й усім трудівницям святих храмів і обителей в усьому православному світі, які служать своїми працями і любов'ю Богу, Святій Церкві та духовенству, розділяючи хрест служіння миру», - привітав священик жінок.

Також у неділю українські паломники відвідали обитель Іверон і помолилися перед чудотворною іконою Богородиці «Іверська».

У понеділок, 23 квітня, отець Флавіан написав, що вони відвідали Ватопед і поклонилися до Поясу Пресвятої Богородиці, і зустрілися з ігуменом - архімандритом Єфремом (Куцу).

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".