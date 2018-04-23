У Луцьку тисячі віруючих пройшли хресним ходом з іконою з Афону

У день святих рівноапостольних Жінок Мироносиць, 22 квітня, вулицями Луцька пройшов хресний хід з іконою на честь цих святих.

Ікону святих рівноапостольних Жінок Мироносиць було привезено до Луцька зі Святої Гори Афон, і тепер вона постійно перебуватиме в обласному центрі.

У Хресному ході, який очолив єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл, взяли участь священнослужителі та тисячі вірян Української Православної Церкви.

Хресна хода з афонською іконою пройшла відстань близько шести кілометрів, святиня була урочисто пронесена від Свято-Покровського храму у старому місті Луцька до тимчасового приміщення Кафедрального собору Всіх Святих Землі Волинської.

Увесь шлях під час хресної ходи духовенство та віряни молились та співали пасхальні богослужбові піснеспіви, а біля пам’ятного стенду Героїв Небесної Сотні була звершена заупокійна молитва за загиблими.

Ця ікона стала подарунком для усіх православних християнок Луцька до свята Жінок Мироносиць, і кожен мав змогу звернутись із молитвами перед іконою.

Ікона Жінок Мироносиць відтепер постійно перебуватиме у храмі Всіх Святих Землі Волинської і стане особливим символом для Православного сестринства на честь святих Жінок Мироносиць, яке діє при Кафедральному соборі.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".