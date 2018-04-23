20 фактів про преподобного Ніла Сорського, який приніс традицію скитською життя з Афона на Русь

Православні християни 20 квітня відзначають день пам'яті преподобного Ніла Сорського. Ми зібрали 20 фактів про цього дивовижного святого, засновника скитського життя на Русі.

1. Микола Майков, в майбутньому - преподобний Ніл народився в 1433 році. Про те, звідки він був родом - не збереглося відомостей. Судячи зі зв'язку святого з важливими особами того часу і по освіті, історики припускають, що він належав до боярського роду.

2. Святий Ніл називає себе «невігласом» і «поселянином». «Невігласом» - за своїм смиренням, а «поселянином» - бо жив серед селян.

3. Він прийняв чернецтво в обителі преподобного Кирила Білозерського. Тут він став духовним учнем старця Паїсія Ярославового, який потім був ігуменом Сергієвої Свято-Троїцької лаври.

4. Святий здійснив паломництво по святих місцях Сходу і довгий час жив на Афоні. На Святій Горі він вивчив правила пустельного усамітнення, мовчання та молитви.

5. Автори житія преподобного проводять таку паралель: «якщо преподобного Антонія Печерського ми називаємо первоначальніком чернецтва на Русі, то преподобного Ніла Сорського по всій справедливості можна назвати первістком скитського подвижництва».

6. Улюбленим заняттям святого було вивчення Святого Письма, житія та вчення святих отців.

7. Полюбивши на Святій Горі скитський спосіб життя, після повернення в Білозерський монастир, святий Ніл не хотів жити в ньому, а оселився за 15 верст від обителі, біля річки Сорки.

8. Тут святий спорудив хрест, спочатку побудував каплицю і келію, і викопав криницю. Потім до нього стали приходити учні, тоді була споруджена церква.

9. Заснована обитель жила за статутом Святої Гори, за особливими правилам відлюдництва. Так утворився перший російський скит. Місце, на якому розташовувався скит, за свідченням очевидців, було диким, похмурим, порожнім. Місцевість була болотистою, навіть річка більше схожа на болото.

10. Преподобний Ніл був учасником Собору 1491 року, де була засуджена так звана «єресь жидівства».

11. На Соборі 1508 року, де йшлося про монастирські угіддя, святий показав, до якої міри відклав він усі мирські пристрасті. Святий Ніл виступав за те, щоб не було сел у монастирів і монахи харчувалися від рукоділля. Преподобний Іосиф Волоколамський виступав проти такої думки.

12. Преподобний Ніл помер 20 квітня (за новим стилем) 1508 року. Його мощі зберігаються в заснованій ним пустелі.

13. У своєму передсмертному заповіті преподобний заповідав учням кинути його тіло в пустелі, для розправи звірам. Однак його поховали біля храму на честь Стрітення Господнього.

14. Збереглися послання написані святим.

15. Головна його праця - 11 глав «Статуту скитського життя».

16. Судячи з кількості цитат, найбільший вплив на Ніла справили Григорій Синаїт і Симеон Новий Богослов, Іоанн Ліствичник, Ісаак Сирин, Іоанн Касіян Римлянин, Ніл Синайський, Василь Великий.

17. Велику увагу преподобний приділяє «розумній», або «сердечній», молитві, цитуючи при цьому Григорія Синаїта і Симеона Нового Богослова.

18. На пожертви над труною святого була побудована дерев'яна церква Іоанна Предтечі.

19. Був складений канон преподобному - згадується в опису монастирських книг 1682 року.

20. Канонізація святого відбулася не пізніше другої половини XVII століття.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".