У Луцьк зі Святої Гори прибуде ікона святих Жон-мироносиць
10:50, 19 квітня 2018Афон
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З благословення єпископа Нафанаїла, 21 квітня о 07.30 у луцький Свято-Покровський храм УПЦ прибуде ікона святих Жон-мироносиць» зі Святої Гори Афон.
Цього ж дня у церкві буде звершена Божественна літургія, по завершенню якої перед афонським образом звершать молебень.
У неділю, 22 квітня о 15.00 з іконою святих Жон-мироносиць відбудеться хресний хід, який розпочнеться від Свято-Покровського храму й прослідує до храму Всіх Святих Землі Волинської.
***Третя неділя після Пасхи – день святих Жон-мироносиць, вважається православним жіночим днем. За матеріалами Волинської єпархії УПЦ.
"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".
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