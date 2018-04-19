У Луцьк зі Святої Гори прибуде ікона святих Жон-мироносиць

З благословення єпископа Нафанаїла, 21 квітня о 07.30 у луцький Свято-Покровський храм УПЦ прибуде ікона святих Жон-мироносиць» зі Святої Гори Афон.

Цього ж дня у церкві буде звершена Божественна літургія, по завершенню якої перед афонським образом звершать молебень.

У неділю, 22 квітня о 15.00 з іконою святих Жон-мироносиць відбудеться хресний хід, який розпочнеться від Свято-Покровського храму й прослідує до храму Всіх Святих Землі Волинської.

***Третя неділя після Пасхи – день святих Жон-мироносиць, вважається православним жіночим днем. За матеріалами Волинської єпархії УПЦ.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".