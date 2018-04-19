Монах Мойсей Святогорець - про віру та невір'я (рос.)

Монах Моисей Святогорец более двадцати пяти лет подвизается на Святой Горе Афон. Старец, который является иконописцем, поэтом, критиком и писателем заявил, что несправедливо забрасывать Церковь камнями, ни разу не войдя в нее.

«Православная Церковь не обманывает, не дает ложного утешения, не балует. Она живая, крепкая и сильная. Она не изгоняет ставящего все под сомнение Фому. Она позволяет ему свободно искать, исследовать и убеждаться. Православная Церковь святописна и традиционна. Ее богатство в ее нищете. Она не сеет страх и не угрожает своим возлюбленным чадам. Церковь никогда не ждет плодов там, где их не сеяла. Она обладает пониманием, терпением, терпимостью и любовью», - сказал афонский старец.

Он также подчеркнул, что неверие во Христа и истинную Церковь Христову – это болезнь, могила, боль и страх.

«Человек думает, что он свободен, но ему чего-то не достает. Он раздираем противоречиями. Он не знает истинной радости. Простота Церкви дарит помощь душам. Она изгоняет злобу и дает человеку возможность испытать подлинную радость. Вера проста, неверие сложно. Жар нашей веры приведет в недоумение неверующих. Цельная вера поражает всех. Ее простота притягивает к себе. Апостол Фома по-братски ведет нас к источнику веры. На самом деле он совсем не был неверующим, но обладал достаточной верой», - рассказал отец Моисей святогорец.

Также старец подчеркнул, что вера живет в добрых и смиренных сердцах людей, любящих Бога и принявших Благодать святого духа. В таких душах Вера живет непоколебимо.

«Православие состоит в том, что вера сохраняется в целостности и чистоте, невзирая на признаки нездоровья в церковном руководстве. Невзирая на людей, вызывающих своими взглядами и своим образом жизни серьезные проблемы и озабоченность, и нередко смущающих народ. К счастью, есть и там люди добродетельные, не дающие вере угаснуть среди всего этого. Так посреди тлена пробивается родник истины и любви», - добавил старец.

Отец Моисей отметил, что Церковь – это благословенный овечий двор Христов. Он зовет всех наслаждаться и возрождаться. И важную роль в этом играют наши клирики.

«Да, и сейчас есть клирики чья жизнь является образцом чистоты, скромности, смирения и кротости. Их житие поражает и побуждает. Нередко люди не понимают многого в жизни Церкви. Однако, служащие священники, проповедники и исповедники могут повлиять на многих. Чистые, смиренные и богоблагодатные иереи могут принести великую пользу многим. Именно под таким духовным руководством, человек погружаясь все глубже и глубже в жизнь со Христом, почувствует умиление, сладость, красоту и единение со всеми», - рассказал афонский старец.

Он, подытожил, что апостол Фома не был неверующим. Апостол искал вещественных доказательств своей веры.

«Изучи и отвергни. Фома зовет тебя. Его «неверие» привело его к великой вере. И сейчас он пребывает в покое, благодати, радости и счастье», призвал Моисей Святогорец.

По материалам из открытых источников

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".