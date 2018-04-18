Настоятелі монастирів Святої Гори Афон відвідали місто Софія в Болгарії

10:52, 18 квітня 2018
Афон
1458 0
1

Благочинний архімандрит Алексій, настоятель Афонського монастиря Ксенофонт і благочинний архімандрит Гавриїл, настоятель монастиря Пантократор на Афоні, разом із монахинями та послушницями монастиря Святого Іоанна Хрестителя, відвідали місто Софія.

2

Як повідомляється на сайті Болгарської Православної Церкви, гості зі Святої Гори Афон з духовенством Болгарії поділилися духовними думками, обмінялися привітаннями з Воскресінням Христовим. Крім того, духовенство обговорило братські відносини Греції та Болгарії, а також відносини між Афоном і Болгарією.

3

Духовенство Гори Афон відвідало храм святого Олександра Невського. Паломництво гостей із Греції тривало в російському храмі святого Миколая Чудотворця, де їх зустрічав архімандрит Вассіан, представник Патріарха у Софії. Він познайомив усіх з історією храму і запросив гостей поклонитися могилі святого Серафима Соболєва.

1

Джерело

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter