Настоятелі монастирів Святої Гори Афон відвідали місто Софія в Болгарії

Благочинний архімандрит Алексій, настоятель Афонського монастиря Ксенофонт і благочинний архімандрит Гавриїл, настоятель монастиря Пантократор на Афоні, разом із монахинями та послушницями монастиря Святого Іоанна Хрестителя, відвідали місто Софія.

Як повідомляється на сайті Болгарської Православної Церкви, гості зі Святої Гори Афон з духовенством Болгарії поділилися духовними думками, обмінялися привітаннями з Воскресінням Христовим. Крім того, духовенство обговорило братські відносини Греції та Болгарії, а також відносини між Афоном і Болгарією.

Духовенство Гори Афон відвідало храм святого Олександра Невського. Паломництво гостей із Греції тривало в російському храмі святого Миколая Чудотворця, де їх зустрічав архімандрит Вассіан, представник Патріарха у Софії. Він познайомив усіх з історією храму і запросив гостей поклонитися могилі святого Серафима Соболєва.

Джерело

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".