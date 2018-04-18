Афонський священномученик Микита слов'янин, який побажав покласти життя за Христа

Православні християни 17 квітня шанують пам'ять священномученика Микити слов'янина.

Священномученик Микита слов'янин жив на рубежі XVIII-XIX століть. Він народився на території сучасної південної Албанії і північно-західній частині Греції у християнській родині, яка удавано прийняла іслам, щоб уникнути насильства з боку турків.

Сповнений любові до Христа, святий Микита покинув свою батьківщину і віддалився на Святу Гору Афон. Потім він постригся у ченці в скиту Святої Анни, а після прийняв священний сан у монастирі Святого Пантелеймона. Весь час перебування в монастирі Микиту не залишала думка віддати своє життя за Христа.

Через деякий час він відправився в область Серра і Драми, всюди проповідуючи, що релігія Магомета є оманою і тільки Христова віра веде до життя вічного.

Священноінок Микита, після прибуття у Серрес у Великий понеділок 30 березня 1808 року прийшов на подвір'я монастиря Іліокалеос і став на паперті церковній. Після закінчення служби її настоятель велів службовцям дати прибулому келію для відпочинку і поживу поставив. Після відмови блаженного від вечері вирушили всі на відпочинок.

Опівночі проігумен обходив, за звичаєм своїм, подвір'я і побачив при місячному світлі преподобного Микиту. Коли обидва сіли, Микита сповідав проігумену помисли свої і відкрив таємне. Після закінчення сповіді проігумен повернувся до своєї келії, залишивши блаженного на паперті. Вранці, на годиннику перед літургією Передосвячених дарів, преподобний попросив службовця дозволити йому вперед долучитися пречистих Таїн, пояснюючи, що потрібно йому поспішити.

Після причастя він просив відслужити про нього молебень і хотів дати грошей, але проігумен відмовився від винагороди. Після цього Микита прийшов до мечеті, що знаходиться поза містом, яка називається Свята Софія, а по-турецьки - мечеть Ахмат-паші. Підійшовши до кульгавого, преподобний, зробивши звичайне вітання, сів біля нього і запитав: чому він кульгає. І дав настанову вірити в Ісуса Христа, Єдиного Істинного Бога, і пообіцяв, що після хрещення у християнську віру кульгавий отримає здоров'я.

Кульгавий, нічого не відповідаючи, поспішно пішов до вчителя свого і розповів про те, що трапилося. Після чого вчитель здав преподобного начальнику міста з доносом про те, що він говорив проти віри їх. Після чого преподобний був кинутий до в'язниці. На наступний день він покликав усіх знатних і освічених ревнителів Ісламу, яким преподобний Микита почав говорити про Священне писання, про Бога, і як вірити в Нього.

Коли священномученик закінчив свою розповідь, його кинули до в'язниці, у якій він залишався до Великої суботи. Від початку і до кінця ув'язнення священномученик Микита витерпів жорстокі муки. В один вечір темничний страж приніс запалену сальну свічку і довго тримав біля ніздрів Микити. Опіки були видні по всьому обличчю. Преподобному на голову надягали залізний вінець, втикали голки під нігті пальців, вішали за ноги вниз головою, обпалювали тіло. Це все мученик зазнав великодушно.

У вечір Великої суботи, близько другої години від заходу сонця, священномученик Микита був засуджений до смерті через повішення. Отак вивели його із в'язниці і з биттям привели в частину міста, яка називається Черях-базар, і там він був повішений.

Тіло священномученика залишалося на шибениці три дня до вівторка святої Пасхи, без зміни обличчя його і всього тіла, і в наступні дні було звернуто на схід. Ті, хто його вішали, взяли весь його одяг, залишивши його зовсім голим, але на інший день прикрили рогожею, можливо на прохання деяких християн. На третій день Великодня вранці з виразки на великому пальці правої ноги почала текти кров і текла весь день, багато хто з християн, по благоговінню, збирали мученицьку кров разом із землею. У той же день дано було християнам дозвіл зняти Микиту і поховати.

Поховали страждальця позаду церкви святителя Миколая, біля міського притулку для мандрівників, на особливому місці. Помер священномученик 4 квітня 1808 року.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".