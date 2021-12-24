У прес-службі повідомили, що він був повністю вакцинований.

81-річному Вселенському патріарху Варфоломію діагностували коронавірусну хворобу.

Про це повідомили у прес-службі Вселенської патріархії.

"Його Всесвятість, який повністю вакцинований, наразі має легкі симптоми, але загальний стан хороший", - йдеться у повідомленні. Також у прес-службі додали, що патріарх регулярно здавав тести на коронавірус.

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"Вселенський Патріарх дякує всім, хто висловлює зацікавленість його станом здоров'я та закликає всіх дотримуватися рекомендацій лікарів та фахівців, а також вакцинуватися тих, хто ще цього не зробив, для їхнього ж блага і суспільства", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі передали вітання Варфоломія з Різдвом.

Нагадаємо, у жовтні Вселенського патріарха Варфоломія госпіталізували в лікарню Університету Джорджа Вашингтона в США. Тоді патріарху стало погано перед богослужінням у Соборі Святої Софії.

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